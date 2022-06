ALEX G ANNUNCIA UN NUOVO DISCO. ASCOLTA IL BRANO “RUNNER”.

Alex G annuncia i dettagli del nuovo disco dal titolo “God Save the Animals”.

Il successore di “House Of Sugar” (2019) uscirà il prossimo 23 settembre su etichetta Domino.

In “God Save the Animals” troveremo “Blessing”, brano condiviso un mese fa circa, e “Runner” canzone che possiamo ascoltare oggi accompagnata dal video diretto da Aldo Fisk e nel quale il musicista suona al fianco della sua band: Sam Acchione (chitarrista), Molly Germer (tastierista), John Heywood (bassista) e Tom Kelly (batterista).

Alex G, che lo scorso 22 aprile aveva pubblicato la colonna sonora del film “We’re All Going To The World’s Fair”, ha composto in solitario tutti i brani del prossimo disco affidandosi poi a diversi studi e produttori di Philadelphia per ottenere, partendo dai demo, la migliore qualità in fase di registrazione.

Ascolta “Runner”:

“God Save the Animals tracklist

01 After All

02 Runner

03 Mission

04 S.D.O.S.

05 No Bitterness

06 Ain’t It Easy

07 Cross the Sea

08 Blessing

09 Early Morning Waiting

10 Immunity

11 Headroom Piano

12 Miracles

13 Forgive

Credit Foto: Tonje Thilesen