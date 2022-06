EP: HELIOCENTRIC OVERDRIVE

Piacevoli e rumorosi i frutti della collaborazione tra Anthony Gatta e Tom Lugo. Il primo lavora sodo alla batteria, mentre il secondo è una nostra vecchia conoscenza qui su IFB e ci mette tutta la sua sagacia shoegaze e indie-rock.

Ne nasce un gustoso EP che viene pubblicato a nome Heliocentric Overdrive.

Weightless by Heliocentric Overdrive

Ovviamente le ritmiche sono cariche, importanti e solide ma Tom ci mette del suo per far si che anche le chitarre e il suo timbro vocale emergano a dovere. Il risultato è in bilico tra sfuriate soniche che non perdono però mai di vista la melodia e un fragore ritmico che incalza e ci tiene sempre sulla corda, con quel gusto lo-fi che aleggia sempre sulle nostre teste ma non rovina affatto l’effetto finale. Il duo dimostra di avere le carte in regola anche quando non c’è da correre a testa bassa, anzi, un brano come “Everything” è davvero suggestivo e costruito con dovizia, perché sembra farci tirare il fiato salvo poi cambiare completamente le carte in tavola.

Listen & Follow

Heliocentric Overdrive: Bandcamp