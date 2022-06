Un paio di mesi fa, i Built To Spill hanno annunciato il loro primo nuovo album in sette anni, “When The Wind Forgets Your Name” (atteso il 9 settembre), seguito di “Untethered Moon” del 2015 e primo lavoro per Sub Pop dopo 20 anni passati con la Warner Records.

Dopo “Gonna Lose” e “Understood” ecco il terzo assaggio, “Fool’s Gold”.