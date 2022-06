TRACK: TONY MOLINA I Don’t Like That He

Sempre un piacere parlare di Tony Molina sulle pagine di IFB. Le sue canzoni brevi e incisive sono un must per chi ama le melodie immediate. Sono passati ormai quattro anni da quando Molina ha pubblicato il suo ultimo album, “Kill The Lights” e finalmente il nostro annuncia un nuovo disco “In The Fade”, che promette un ritorno all’esuberanza chitarristica dei suoi dischi passati.

“In The Fade”, che durerà 18 minuti, uscirà per Summer Shade, ed è mosso da un intento preciso, che ci dice lo stesso Molina in un comunicato: “Continuavo a sentire: ‘Oh, sta maturando, si sta dedicando ad altre cose, scrive roba più matura’. Cavolo, è un po’ da sfigati, non è vero…’ Ogni volta che qualcuno si aspetta qualcosa da me, di solito faccio il contrario“.

“The Last Time” è stato il primo assaggio, con un power-pop un po’ alla Weezer.

Ora è tempo di “I Don’t Like That He”, come sempre dal minutaggio ridottissimo. Deliziosa perla elettro-acustica quasi più sulla scia dei Teenage Fanclub che dei Thin Lizzy come nel precedente brano.

