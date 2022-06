EP: HEALESS

Bravi, bravi, bravissimi questi Healees. Non conoscevo questo variegato quartetto, eterogeneo anche nella composizione geografica dei suoi protagonisti e dopo aver ascoltato questo EP posso tranquillamente definirli come una delle scoperte peù belle del 2022 in ambito shoegaze. E’ la Hidden Bay Records che pubblica questo meraviglioso EP, così rigoglioso ed eccitante che solo a scriverne sento le mani che tremano e non potrebbe essere altrimenti.

Potremmo dire che i ragazzi partono da una base shoegaze per poi costruire un sound sublime ed emozionante che abbraccia travolgenti pulsioni indie-rock, in un trionfo melodico che lascia senza fiato. Le chitarre disegnano trame superlative che ci trascinano in alto, altissimo e ci fanno battere forte il cuore. C’è euforia in questo sound, c’è un superbo lavoro che prende riverberi shoegaze anni ’90 e li mescola magicamente con una scuola che, a tratti, sembra uscire dal jangle anni ’80: si resta inebriati e spiazzati, come se stessimo assistendo all’unione di mondi perfetti e siamo così, in lacrime e senza fiato.

HEALEES by Healees

Io già con “Any Day” sono in Paradiso. Impossibile resistere a una melodia di tale fattura, con echi di MBV che si stemperano nella dolcezza e poi ecco l’incalzante “The Garden”, trionfo di bellezza assoluta in cui Kevin Shields si fa zuccheroso, decidendo di tracciare personali coordinate indie-guitar-pop. Cosa troverete poi andando avanti nell’asccolto? Beh, bassi e ritmiche post-punk che abbraciano seduzioni quasi jangle, filtrate da un gusto adorabilmente anni ’90, voci incantevoli che seducono e ammaliano mentre la batteria picchia solida, trame riverberate che sublimano le melodie e frangenti sonori più accattivanti e irresistibili, con ritornelli che sembrano costruiti per entrare subito in testa.

E’ la naturalezza con cui tutto viene proposto che ci lascia in estasi, tutto magicamente in equilibrio, come se giocare con stili e influenze non fosse mai stato così facile.

Io non ho dubbi, qui siamo tra i vertci di questo 2022. Healees io vi amo!

Listen & Follow

Healess: Facebook