GUARDA L’ESIBIZIONE DI BRIGHT EYES AL ‘THE LATE LATE SHOW’: ECCO “FALLING OUT OF LOVE AT THIS VOLUME”

GUARDA L’ESIBIZIONE DI BRIGHT EYES AL ‘THE LATE LATE SHOW’: ECCO “FALLING OUT OF LOVE AT THIS VOLUME”

I Bright Eyes hanno fatto un’apparizione al The Late Late Show with James Corden per eseguire “Falling Out Of Love At This Volume”.

La band, composta da Conor Oberst, Mike Mogis e Nate Walcot, ha condiviso per la prima volta il brano a febbraio, quando ha annunciato l’intenzione di ristampare il suo intero catalogo. “Falling Out Of Love At This Volume” compare in “A Collection of Songs Written and Recorded 1995-1997: A Companion”.

I Bright Eyes stanno per ristampare tutti e nove i loro album in studio insieme a un EP bonus per ogni LP, che contiene nuove registrazioni di canzoni della versione originale e una cover di un artista che ha ispirato particolarmente Conor e comapgni.

Il mese scorso sono stati ristampati i primi tre album, “A Collection Of Songs Written And Recorded 1995-1997”, “Letting Off The Happiness” del 1998 e “Fevers And Mirrors” del 2000.

L’esibizione al The Late Late Show avviene nel bel mezzo del tour della band negli Stati Uniti, prima che il gruppo vada verso l’Europa in agosto.