Roger Waters è stato ospite musicale dell’ultima puntata del Late Show di Stephen Colbert.

L’artista britannico, impegnato nella promozione di “This Is Not A Drill”, lungo tour che lo porterà in giro per il Nord America per circa 30 date, ha suonato in diretta TV due classici del periodo Pink Floyd: “Another Brick in the Wall Pts. 2 & 3” e “The Happiest Days of Our Lives”.

Guarda l’esibizione dei brani contenuti in “The Wall”: