STEREOLAB: IN ARRIVO “PULSE OF THE EARLY BRAIN”, IL QUINTO VOLUME DELLA LORO SERIE ‘SWITCHED ON’

Gli Stereolab hanno annunciato “Pulse of the Early Brain” (pre-order), il quinto volume della loro serie ‘Switched On’ con compilation di brani non inclusi negli LP, che uscirà il 2 settembre via Warp / Duophonic UHD Disks. Con 21 tracce su un triplo vinile (il CD è doppio), questo è il più conciso Switched On fino ad oggi, che, come dicevamo raccoglie singoli, b-side, collaborazioni, session radiofoniche e altre rarità che non sono ancora apparse nella serie.

Da segnalare in questa uscita abbiamo due brani dell’EP “Simple Headphone Mind” del 1997, realizzato in collaborazione con Nurse With Wound, l’EP “Low Fi” del 1992, alcuni brani dalle varie edizioni di “Chemical Chords” del 2008, una versione live di “Cybele’s Reverie” registrata all’Hollywood Bowl e altro ancora.

La band ha condiviso “Robot Riot”, originariamente scritta nel 2000 per una scultura dell’artista Charles Long, con il quale aveva collaborato nel 1995 al progetto Music For The Amorphous Body Study Center.