A SETTEMBRE IL QUINTO ALBUM DEI TWO DOOR CINEMA CLUB. ASCOLTA IL SINGOLO “WONDERFUL LIFE”

A distanza di poco più di tre anni dal precedente, “False Alarm”, i Two Door Cinema Club ritorneranno il prossimo 2 settembre con il loro quinto LP, “Keep On Smiling” (pre-order), in uscita per Lower Third / PIAS.

Preparato mentre il loro paese stava uscendo dal lockdown, questo nuovo album ha “l’obiettivo di portare un po’ di positività nelle nostre vite”, spiega la press-release: il disco è prodotto dalla stessa band nordirlandese con l’assistenza di Jacknife Lee (Bloc Party, The Killers, Taylor Swift) e Dan Grech Marguerat (Halsey, Lana Del Rey, George Ezra).

Dice il gruppo di Bangor del suo nuovo lavoro sulla lunga distanza: “I pazzi hanno preso il controllo del manicomio, cosa faremo? CONTINUARE A SORRIDERE. Perché cos’altro possiamo fare?”

Il primo estratto si chiama “Wonderful Life” e lo potete ascoltare qui sotto.

“Keep On Smiling” Tracklist:

1. Messenger AD

2. Blue Light

3. Everybody’s Cool

4. Lucky

5. Little Piggy

6. Millionaire

7. High

8. Wonderful Life

9. Feeling Strange

10. Won’t Do Nothing

11. Messenger HD

12. Disappearer