ALBUM: PANDA RIOT

Diamo il bentornato ai cari Panda Riot di Chicago, che finalmente danno un seguito al delizioso “Infinity Maps” ormai datato giugno 2017. La band, in questo “Extra Cosmic”, non abbandona le sue adorabili caratteristiche, quindi ecco ancora il pregevole lavoro sulle chitarre che si fanno tanto shoegaze e riverberate, quanto pronte a strizzare l’occhio all’indie-rock e naturalmente l’attenzione costante alle ritmiche, specialmente della batteria. I due capisaldi dei Panda Riot ci sono e funzionano alla grande anche stavolta, così come la voce di Rebecca, che si fa sempre più intraprendente e ricca di emozioni e sfumature.

Extra Cosmic by Panda Riot

Detto questo la band ci delizia con frangenti ipersonici, in cui le chitare friggono realmente, piene di energia elettrica e tutto viaggia alla perfezione, con i ritmi sempre incalzanti e variegati e Rebecca che da la linea melodica in mezzo al fragore. La band qui letteralmente non sbaglia mai un colpo, perché sanno essere adorabilmente shoegaze, ma è come se sapessero lavorare anche sulla nostra voglia di muoverci e ballare. Non mancano momenti più eterei e “Ultramarine” ne è l’esempio più bello e lampante: una canzone in il riverbero ci tiene letteralmente sospesi in volo, tanto quanto “Remote Viewing” è capace di metterci in mezzo a una pista da ballo. Tante anime ancora in perfetto equilibrio per la band americana, che non sbaglia davvero mai, risultando frizzante, briosa e realmente accattivante anche in questa occasione.

Panda Riot: Bandcamp