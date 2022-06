“AMA IL PROSSIMO TUO COME TE STESSO” E’ IL PRIMO ALBUM SOLISTA DI MANUEL AGNELLI. ASCOLTA UN NUOVO ESTRATTO.

“AMA IL PROSSIMO TUO COME TE STESSO” E’ IL PRIMO ALBUM SOLISTA DI MANUEL AGNELLI. ASCOLTA UN NUOVO ESTRATTO.

Manuel Agnelli svela in queste ore titolo e data di uscita del suo primo disco solista.

“Ama Il Prossimo Tuo Come Te Stesso” uscirà il prossimo 30 settembre (pre-order) e sarà disponibile anche nei formati esclusivi CD autografato, LP colorato, LP autografato.

Il nuovo singolo estratto, dopo “La profondità degli abissi” e “Proci”, è “Signorina Mani Avanti”:

Come i precedenti singoli, “Signorina Mani Avanti” è stato arrangiato da Manuel Agnelli, che suona quasi tutti gli strumenti del brano, registrato da Guido Andreani e co-prodotto con Tommaso Colliva (Muse, Calibro 35), che lo ha anche mixato. A suonare e arrangiare gli archi è Rodrigo D’Erasmo. Tra gli strumentisti, inoltre, figurano anche DD (alla batteria acustica) e Frankie (ai synth) dei Little Pieces of Marmalade, band scoperta da Manuel durante la sua esperienza da giudice a X Factor.

Partirà inoltre dal Flowers Festival di Torino il 7 luglio il tour di Manuel Agnelli: un’occasione unica per ascoltare molti dei brani che lo hanno reso celebre come leader degli Afterhours, ma anche per avere un primo assaggio del suo primo disco solista.