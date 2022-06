AVRIL LAVIGNE FA UNA COVER ALT-ROCK DEL CLASSICO DI ADELE “HELLO”

Avril Lavigne ha pubblicato una cover alt-rock di “Hello”, classico di Adele, per la raccolta di singoli di Spotify.

Pubblicata oggi, in esclusiva su Spotify, la nuova cover è accompagnata da una versione acustica di “Love Sux”, brano della stessa Lavigne. La cover di “Hello” vede cambiare decisamente il brano rispetto all’originale.

La Lavigne ha commentato la sua cover di “Hello” con un comunicato stampa: “Adoro la canzone di Adele ‘Hello’ e morivo dalla voglia di farne una cover. Le sessioni di ‘Spotify Singles’ sono state un’occasione divertente per fare finalmente questa cover e per reimmaginare la mia canzone ‘Love Sux’ in versione acustica“.

Il suo ultimo LP “Love Sux” è arrivato a febbraio, segnando il settimo album in studio della cantante.

Photo: Photographed by Rosa Casapullo*derivative work: – Kerαunoςcopia◁galaxies, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons