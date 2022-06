DEBUTTO TELEVISIVO PER KEVIN MORBY CHE SI FA UN GIRO AL JIMMY KIMMEL LIVE PER ESEGUIRE 2 BRANI

DEBUTTO TELEVISIVO PER KEVIN MORBY CHE SI FA UN GIRO AL JIMMY KIMMEL LIVE PER ESEGUIRE 2 BRANI

Finalmente Kevin Morby ha fatto il suo debutto televisivo in seconda serata, partecipando al Jimmy Kimmel Live. Sostenuto dalla sua band, da un trio di coristi e dai membri della Stax Academy of Music (che hanno suonato sull’album), Kevin ha eseguito la title track del suo nuovo album “This is a Photograph”. C’è stato spazio anche per “Beautiful Strangers”, brano del 2016 scritto sulla scia delle sparatorie di massa a Orlando e Parigi e che purtroppo ha acquisito sempre più rilevanza.

Ricordiamo che, purtroppo, le date italiane di Kevin Morby previste il 3 luglio al Covo Club di Bologna e il 4 luglio all’ anfiteatro romano di Terni sono state annullate.

Photo Credit: Chantal Anderson