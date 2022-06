GUARDA I WOMBATS ESEGUIRE UNA COVER DI “RUNNING UP THAT HILL” DI KATE BUSH

I Wombats hanno eseguito una cover del brano del momento, ovvero “Running Up That Hill” di Kate Bush. La cover è stata eseguita negli studi di Triple J, in Australia. È la quarta volta che i Wombats partecipano al programma ‘Like AVersion’: la prima volta era stato stato nel 2011 per coverizzare “Price Tag” di Jessie J. Sono tornati poi nel 2015 per coverizzare “Do You Remember” di Jarryd James e, di nuovo, nel dicembre 2018 per rifare “White Christmas” di Bing Crosby.

In un’intervista successiva all’esibizione, il batterista Dan Haggis ha fatto notare che il trio era già “grande fan di Kate Bush“, come a segnalare che non stanno cavalcando l’onda dell’opportunismo. “Ho sentito Kate Bush per la prima volta… in un furgone, su una cassetta, mentre attraversavo il sud della Spagna per andare al matrimonio di un cugino, quando avevo circa 10 anni“, ricorda Haggis. Ha poi sottolineato che l’avvento dello streaming ha reso possibile l’accesso ad artisti di epoche passate: “Quelle grandi canzoni riemergeranno di nuovo“, ha detto.

La band ha citato come esempio la propria canzone “Greek Tragedy” che ha avuto una seconda vita grazie a un remix su TikTok. “È bello vedere che [le canzoni] hanno una loro piccola vita“, ha detto il frontman Matthew Murphy. “Puoi lasciarle sopite e poi improvvisamente ritornano“.

La band ha eseguito anche un brano originale, ovvero “This Car Drives All By Itself”.