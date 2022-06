TAMINO ANNUNCIA IL SUO SECONDO LP. GUARDA IL VIDEO DEL NUOVO SINGOLO “FASCINATION”

Dopo quattro anni dal suo debutto “Amir”, Tamino è pronto per ritornare con il suo sophomore, “Sahar” (pre-order), in uscita il prossimo 23 settembre via Communion Records.

Nipote di uno dei più amati cantanti e attori egiziani, Muharram Fouad, Tamino non nasconde la sua discendenza ed esplora le tradizioni folk e rock dell’Europa e del Medio Oriente, per un nuovo lavoro senza confini e senza tempo.

Dopo il successo internazionale dell’album d’esordio, “Amir”, l’artista belga ha composto “Sahar” nel suo appartamento di Anversa e, suonando già piano e chitarra, ha deciso di aggiungere anche l’oud, un liuto arabo, grazie alle lezioni impartite da un rifiugiato siriano che vive nella stessa città. Questo strumento si è rivelato fondamentale nel processo di scrittura di tutto l’album, a cui ha donato un velo malinconico. “Sahar” è il risultato delle riflessioni solitarie di Tamino, ma anche del lavoro con i collaboratori Colin Greenwood, bassista dei Radiohead, PJ Maertens, produttore e ingegnere del suono, e Ruben Vanhoutte, batterista.

Ad anticipare l’uscita ecco il nuovo singolo “Fascination”, accompagnato da un video diretto da Bastiaan Lochs e Jonathan Van Hemelrijck.

“Sahar” Tracklist:

1. The Longing

2. The Flame

3. You Don’t Own Me

4. Fascination

5. Sunflower

6. The First Disciple

7. Cinnamon

8. Only Our Love

9. A Drop Of Blood

10. My Dearest Friend And Enemy