THE SNUTS: AD OTTOBRE IL SECONDO ALBUM DELLA BAND SCOZZESE

Gli Snuts hanno annunciato l’uscita del loro secondo album, “Burn The Empire”, seguito del loro album di debutto del 2021, “W.L.“, che ha raggiunto la vetta della UK Official Albums Chart nell’aprile dello scorso anno: erano 14 anni che una band scozzese non raggiungeva il numero uno nel Regno Unito.

Parlando del nuovo album e di come l’isolamento abbia fornito loro più tempo per affrontare temi per loro importanti, il frontman Jack Cochrane ha dichiarato: “L’universo ci ha dato il tempo di creare un disco in cui finalmente sentivamo di poter affrontare alcuni degli argomenti, siano essi sociali o spirituali, che morivamo dalla voglia di urlare. Ci sono canzoni che parlano di alti e bassi, di cose di cui vorremmo davvero parlare e di cose che non possiamo fare a meno di percepire.”

In uscita il 7 ottobre via Parlophone Records il disco è già in pre-order.

Insieme alla notizia del loro secondo LP, gli Snuts hanno pubblicato un’altra traccia dell’album, “The Rodeo”.

“The Rodeo” parla della consapevolezza che la tua vita, il più delle volte, è completamente fuori dal tuo controllo“, ha spiegato Cochrane. “Si tratta di trovare il merito nella follia e di celebrare il viaggio e non solo la destinazione. È l’equivalente musicale di Cowboy contro alieni“. E ha aggiunto: “Vogliamo che incoraggi la sensazione di un’evasione assoluta, pura e inclusiva, attraverso il sound delle chitarre“.

Tracklist:

1. Burn The Empire

2. Zuckerpunch

3. The Rodeo

4. 13

5. Knuckles

6. End of the Road (feat. Rachel Chinouriri)

7. Pigeons In New York

8. Hallelujah Moment

9. Cosmic Electronica

10. Yesterday

11. Blah Blah Blah