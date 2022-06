TRACKS: THE UMBRELLAS Write It In The Sky / I’ll Never Understand

Dobbiamo ancora dirvi quanto amiamo i The Umbrellas? Emersi dalla fertile scena indie della Bay Area di San Francisco, questi ragazzi ci hanno conquistato con un disco omonimo magnifico, ricco di magici rimandi a mostri sacri del guitar-pop, un sound che parte dal garage-pop/Paisley Underground per abbracciare Byrds, Orange Juice, Pastels e Belle & Sebastian:canzoni che sono già classici fin dal primo ascolto.

Ora gli Umbrellas tornano con una doppietta deliziosa. “Write It In The Sky” è un trionfo fuzz/guitar-pop, con queste chitarre soniche che sposano una melodia pazzesca, una delle più scintillinti mai prodotte dalla band. Come se Talulah Gosh, Shop Assistants e The Pastels se la spassassero in studio e via di coretti zuccherosi mentre le chiatrre fischiano che è un piacere. “I’ll Never Understand” è una specie di ballata ciroclare che va in crecendo, rendendo il suo suono sempre più ricco, mentre le voci si sovrappongono. Entra, ovviamente, in circolo più piano rispetto al brano precedente, ma poi quando a 2:30 tutta la band entra al completo è un trionfo, l’organetto poi, dio come ci fa impazzire e le melodie vocali sono da paradiso immediato.

Una band favolosa!

Write It In The Sky by The Umbrellas

