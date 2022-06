DOPO OTTO ANNI MARKéTA IRGLOVá RITORNA CON UN NUOVO ALBUM

A ben otto anni di distanza dal suo sophomore, “Muna”, Markéta Irglová ritorna con un nuovo LP, “Lila”, che uscirà il prossimo 19 agosto via Overcoat Recordings / Masterkey Sounds.

La musicista ceca di stanza in Islanda – metà dei Swell Season (insieme a Glen Hansard) – dice del disco: “Stare semplicemente seduta con le cose che non posso cambiare, piuttosto che cercare di risolverle o fuggire da esse, mi ha portato in un luogo più profondo del mio cuore e sono grata per questo”.

Il disco è stato registrato insieme a suo marito, il produttore Sturla Mio Thorisson e vede la partecipazione di Marja Gaynor (archi), Peter Moc (chitarra) e Manuel Barreto (percussioni).

Ad anticipare la release ecco il nuovo singolo “My Roots Go Deep”, accompagnato da un video diretto da Anton Smari Gunnarsson.

La Irglová dice del suo nuovo pezzo: “Questa canzone è un riassunto della crescita e della maturazione che è avvenuta in me negli ultimi anni. Ho capito che mantenere la pace e la grazia è un obiettivo più saggio che inseguire la felicità. Perché se da un lato non possiamo evitare il pendolo della nostra vita che oscilla costantemente da una parte all’altra, tra gioia e dolore, luce e buio, dall’altro possiamo esercitarci a mantenere la pace in ogni circostanza. Mettendo radici e diventando il nostro centro, attirando verso di noi tutto ciò che è nel nostro più alto bene. Comprendendo, nella nostra saggezza, che tutto ciò che accade lo fa per insegnarci, per aiutarci a crescere e per approfondire il nostro senso di compassione e solidarietà verso l’altro”.

“Lila” Tracklist:

1. Love Stayed With Me

2. Girl From A Movie

3. High & Dry

4. The Way

5. My Roots Go Deep

6. Remember Me

7. Alchemy Of Love

8. The Season

9. Know Yourself