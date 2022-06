JESSE TABISH DEGLI OTHER LIVES VA DA SOLO E ANNUNCIA IL SUO PRIMO ALBUM IN ARRIVO A OTTOBRE

JESSE TABISH DEGLI OTHER LIVES VA DA SOLO E ANNUNCIA IL SUO PRIMO ALBUM IN ARRIVO A OTTOBRE

Jesse Tabish, frontman degli Other Lives, annuncia ora il suo primo album solista, “Cowboy Ballads Part 1” (pre-order), la cui uscita è prevista per il prossimo 21 ottobre via PIAS.

Jesse e la sua principale collaboratrice Kim Tabish (anche moglie e compagna di band) hanno utilizzato il tempo trascorso in isolamento per realizzare un disco glorioso, tanto epico quanto intimo, caratterizzato dagli stessi arrangiamenti ampi e cinematografici e dalle melodie struggenti e malinconiche che caratterizzano il catalogo della band, ma con un taglio più crudo che riflette le sue origini casalinghe.

Il primo singolo si chiama “Castro” e lo potete sentire qui sotto.

“Castro” è stato ispirato da un caro amico che ha fatto coming out con Jesse, ma non con il resto del mondo a causa della sua famiglia religiosa, “il che è stato straziante per lui”, ricorda Jesse. “Ma un’estate visitò San Francisco e il fatto di vedere una comunità così apertamente gay lo cambiò davvero”.

“Tendo a prediligere le melodie più cupe, quindi ero entusiasta di avere una canzone davvero positiva in “Castro” – non che siamo post-Covid, ma qualcosa di caldo e gentile, con un po’ di speranza. Una canzone del tipo ‘immagina quando questa merda sarà finita’”.

“Cowboy Ballads Part I” Tracklist:

1. Cowboy Ballad

2. Da Da

3. Italia Nite I

4. Manchini

5. Bells And Whistles

6. Dread Harp Blues

7. New Love

8. Castro

9. Keep You Right

10. Price In Full

11. Fantastik

12. Halloween Day

13. Mystic I

14. Rituals II