OZZY OSBOURNE HA ANNUNCIATO IL SUO NUOVO ALBUM “PATIENT NUMBER 9” E LO ANTICIPA CON LA TITLE TRACK

Ozzy Osbourne ha annunciato il suo nuovo album “Patient Number 9” (pre-order) con la pubblicazione del brano che dà il titolo al disco, in vista dell’uscita del 9 settembre. La title track dell’album è accompagnata dalla chitarra di Jeff Beck, che si unisce a un cast di musicisti di prim’ordine, tra cui Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers, Robert Trujillo dei Metallica, Zakk Wylde e il produttore Andrew Watt.



L’album include anche contributi di Eric Clapton, Tony Iommi dei Black Sabbath e Mike McCready dei Pearl Jam. Anche Duff McKagan dei Guns N’ Roses e Chris Chaney dei Jane’s Addiction sono stati presenti in alcune session di lavoro per “Patient Number 9”, insieme al defunto batterista dei Foo Fighters Taylor Hawkins. Non possiamo certo dire che manchino gli ispiti di pregio.



Ozzy ha recentemente aggiornato i fan sulle sue attuali condizioni di salute, mentre si sta riprendendo da una recente e importante operazione (della quale non sono stati svelati i dettagli precisi). Dopo l’intervento chirurgico che avrebbe “determinato il resto della sua vita” il 13 giugno, Ozzy ha detto ai fan in una dichiarazione postata sui suoi social media: “Sto sicuramente sentendo l’amore e il sostegno di tutti i miei fan e mando a tutti un grande ringraziamento per i loro pensieri, le preghiere e gli auguri durante la mia guarigione“.

Tracklist:

1 – Patient Number 9 (feat. Jeff Beck)

2 – Immortal (feat. Mike McCready

3 – Parasite (feat. Zakk Wylde)

4 – No Escape from Now (feat. Tony Iommi)

5 – One of Those Days (feat. Eric Clapton)

6 – A Thousand Shades (feat. Jeff Beck)

7 – Mr. Darkness (feat. Zakk Wylde)

8 – Nothing Feels Right (feat. Zakk Wylde)

9 – Evil Shuffle (feat. Zakk Wylde)

10 – Degradation Rules (feat. Tony Iommi)

11 – Dead and Gone

12 – God Only Knows

13 – Darkside Blues