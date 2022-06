2 TAPPE ITALIANE PER I VOLBEAT A NOVEMBRE

Gradito ritorno in Italia per i Volbeat, formazione danese che ha saputo negli anni imporsi ad alti livelli grazie a una personalissima proposta fatta di sonorità rock, heavy metal e rockabilly. Saranno due gli appuntamenti in cui Michael Poulsen e compagni si esibiranno nel nostro Paese: il 17 novembre a Milano (Lorenzini District) e il 18 novembre a Roma (Atlantico).

Prima di loro saliranno sul palco i Bad Wolves e la leggenda del reggae metal Skindred!

I biglietti per il concerto saranno disponibili su Ticketone dal 1° luglio alle ore 10:00.

Ulteriori informazioni sul sito www.volbeat.dk

La band ha dichiarato: “Finalmente dopo così tanto tempo siamo eccitati all’idea di portare finalmente un vero e proprio tour da headliner in tutta Europa e nel Regno Unito. Non vediamo l’ora di vedervi tutti sotto al palco! Siamo molto fortunati nel poter confermare che band come Skindred, Bad Wolves e Napalm Death (solo nel Regno Unito) si uniranno a noi in questo incredibile viaggio”.

Di seguito i dettagli delle serate italiane:

VOLBEAT

+ Skindred

+ Bad Wolves

17 novembre 2022 – Milano, Lorenzini District

18 novembre 2022 – Roma, Atlantico

ORARI

Apertura cancelli: 17:30

Inizio concerti: 19:00

BIGLIETTI

https://www.ticketone.it/artist/volbeat/

Prezzo del biglietto in prevendita: €45 + prevendita

Prezzo del biglietto in cassa il giorno del concerto: €52

Prezzo VOLBEAT PREMIUM FAN PACKAGE: €152

Il pacchetto include:

Un biglietto d’ingresso posto unico in piedi

Ingresso anticipato in venue

Laminato VIP commemorativo con cordino coordinato

Un esclusivo cocktail kit introvabile altrove

Accesso al banco del merchandise prima dell’apertura generale delle porte

VIP staff dedicato in venue per assicurare la migliore esperienza possibile

Vantaggi extra in venue come il check-in prioritario, corsia preferenziale per l’ingresso, customer care dedicato con contatto telefonico

Photo: Ross Halfin