A GLASTONBURY PHOEBE BRIDGERS SI UNISCE AI JESUS & MARY CHAIN PER IL CLASSICO “JUST LIKE HONEY”

L’esibizione dei Jesus & Mary Chain a Glastonbury ha trovato un gradito ospite in Phoebe Bridgers che si è unita alla band in “Just Like Honey”, durante il loro concerto di venerdì sera al festival britannico. Il brano è stato trasmesso in diretta dalla BBC.

Anche a Ferrara (come riportato nel nostro report), il 18 giugno, i Jesus avevano ospitato Marta Del Grandi per eseguire con loro lo stesso brano, ma l’esibizione della Del Grandi era stata sicuramente penalizzata da un audio non perfetto.