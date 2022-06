BILLIE JOE ARMSTRONG, PRONTO A RINUNCIARE ALLA CITTADINANZA AMERICANA DOPO LA DECISIONE DELLA CORTE SUPREMA SULL’ABORTO

Billie Joe Armstrong sembra averne abbastanza degli “American idiots”.

Durante il concerto dei Green Day a Londra, venerdì scorso, il frontman della band ha espresso il suo disgusto per la decisione della Corte Suprema di limitare l’accesso delle donne a un aborto sicuro.

“Fanculo America, sto rinunciando alla mia cittadinanza. Sto venendo qui, cazzo“, ha dichiarato Armstrong. “Oh, non sto scherzando“, insiste Armstrong. “Mi avrete parecchio nei prossimi giorni“.

Armstrong è stato ancora più esplicito durante il concerto dei Green Day di sabato. Prima di eseguire “American Idiot”, ha gridato “Fanculo alla Corte Suprema d’America” e ha definito i giudici conservatori “cazzoni“.

Armstrong non è stato l’unico musicista a esprimersi sulla decisione della Corte Suprema in seguito alla sentenza della scorsa settimana che ha annullato la sentenza Roe v. Wade. Taylor Swift ha reagito dicendo di essere “assolutamente terrorizzata” e Billie Eilish l’ha definito “un giorno davvero molto buio per le donne“. Jack White ha lamentato la sfortunata realtà che un “clown” come Donald Trump sia stato in grado di selezionare tre giudici della Corte Suprema “completamente disinteressati e non interessati a ciò che la maggioranza reale vuole e di cui ha bisogno“.

Nel frattempo, a Glastonbury Phoebe Bridgers ha guidato un canto di “Fuck the Supreme Court!“; Olivia Rodrigo e Lily Allen hanno dedicato la loro performance di “Fuck You” ai giudici conservatori; e Kendrick Lamar ha concluso il suo set da headliner cantando “Godspeed for women’s rights”.

Photo: David Lee, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons