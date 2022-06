GUARDA PAUL MCCARTNEY A GLASTONBURY SUONARE BRANI DEI BEATLES INSIEME A DAVE GROHL E BRUCE SPRINGSTEEN

Paul McCartney, che solo pochi giorni fa ha compiuto 80 anni, si è esibito nel weekend come headliner a Glastonbury.

La performance, già di per sè imperdibile, è stata arricchita da due prestigiose ospitate: Bruce Springsteen e Dave Grohl.

Il cantante e leader dei Foo Fighters ha raggiunto sul Pyramid Stage Macca per “I Saw Her Standing There” dei Beatles e “Band On The Run” dei Wings. Il boss invece ha regalato una versione live della sua “Glory Days” e poi ha reso omaggio ai fab four con “I Wanna Be Your Man”. Entrambi infine hanno nuovamente affiancato McCartney per la conclusiva “The End”.

L’artista britannico avrebbe dovuto esibirsi a Glasto già nel 2020 edizione poi annullata per la pandemia:

E’ così bello essere qui. Avremmo dovuto farlo tre anni fa ha commentato dal palco McCartney

Ma eccoci qui. Abbiamo alcune vecchie canzoni per te, abbiamo qualche nuova canzone e abbiamo delle vie di mezzo… e ho la sensazione che ci divertiremo un sacco.

Guarda i video raccolti durante la serata:

Here’s how Dave Grohl was introduced onstage by @PaulMcCartney at Glastonbury this evening. pic.twitter.com/1cKrYODuBE — Foo Fighters Archive (@FooArchive) June 25, 2022

In between ‘I Saw Her Standing There’ & ‘Band On The Run’ Dave Grohl told the Glastonbury crowd how his appearance almost didn’t happen: pic.twitter.com/y0NwsHHoN3 — Foo Fighters Archive (@FooArchive) June 25, 2022