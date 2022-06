FIONA APPLE SULL’ABROGAZIONE DELLA ‘ROE V. WADE’: “NON SI TRATTA DI VITA. SI TRATTA DI CONTROLLO”.

Fiona Apple ha condiviso il suo pensiero sul ribaltamento della Roe v. Wade, affermando che questa decisione “non riguarda la vita. Si tratta di controllo“.

Come ormai è noto, la scorsa settimana la Corte Suprema degli Stati Uniti ha deciso di ribaltare la storica sentenza sull’aborto Roe v. Wade. Ciò significa che, per la prima volta dal 1973, l’aborto non sarà più tutelato come diritto federale negli Stati Uniti e ogni Stato potrà decidere individualmente se limitare o vietare l’aborto.

Il 26 giugno, la Apple ha condiviso online un video in cui parla di quanto sia inaccettabile la nuova sentenza e afferma che è importante che le persone parlino di come si sentono.

“Dobbiamo parlare di ciò che proviamo, di quanto sia inaccettabile, dobbiamo continuare a esprimerci perché si tratta di controllo. Lo sapete“, dice la Apple all’inizio del suo videomessaggio.

“È tutta una questione di controllo“, continua. “Non si tratta della vita. Si tratta di controllo. Si tratta del controllo delle donne, del controllo dei nostri corpi, di toglierci il controllo del nostro corpo, di toglierci la nostra autonomia, la nostra privacy, di toglierci la possibilità di scegliere cosa fare della nostra vita“.

“Si tratta di controllo. Ecco di cosa si tratta. È una questione di controllo, proprio come una violenza sessuale è una questione di controllo. Ecco perché sembra un’aggressione sessuale, perché la gente mette le mani e i corpi e… nel nostro corpo cose che non ci appartengono, che non vogliamo“.

Apple aggiunge poi: “Non ho intenzione di dare soldi ai politici… Quello che farò è dare soldi direttamente ai fondi per l’aborto e ai fondi per le cauzioni“.

Photo: Sachyn, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons