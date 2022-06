GUARDA JARVIS COCKER DEDICARE, A GLASTONBURY, “PRICKS ARE STILL RUNNING THE WORLD” ALLA CORTE SUPREMA AMERICANA

Jarvis Cocker e la sua band JARV IS… hanno suonato a Glastonbury domenica sul Park Stage, inseriti tra un set a sorpresa di Jack White e l’headliner Courtney Barnett. Nella setlist ha trovato posto anche “Running the World”: l’autore ha apportato un significativo cambiamento al testo, per diverse ragioni, una delle quali in risposta all’annullamento della Roe Vs Wade da parte della Corte Suprema Americana.

Jarvis Cocker introducing “Pricks are still running the world” 😌 pic.twitter.com/Fig76CD2x5 — mar vallvé (@vieht) June 26, 2022

“Potreste riconoscere questa canzone“, ha detto Jarvis al pubblico di Glastonbury. “Abbiamo cercato di smettere di suonare questa canzone, ma poi sono successe delle cose nel mondo e dobbiamo continuare a suonarla. Ma l’altro giorno abbiamo cambiato le parole perché non volevano che fosse trasmessa in televisione. Sembra appropriato cantare questa canzone, soprattutto con questo cambio di testo. Di solito sono le parole con la C a governare il mondo. Oggi lo cambiamo in ‘i coglioni’ stanno ancora governando il mondo. La cantiamo passando sopra l’Oceano Atlantico perché è stato espresso un certo giudizio, soprattutto da parte degli uomini, che dicono alle donne cosa possono o non possono fare con il loro corpo, quindi questa canzone è rivolta a quei ragazzi“.

“House Music All Night Long” ha chiuso il set della band…

Photo: Raph_PH, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons