TRACK: TRUDY AND THE ROMANCE The Last Rodeo

Ricordiamo bene il voto del nostro Fabrizio all’esordio dei simpatici Trudy And The Romance, un fragrante 8,5, per i ragazzi di Liverpool. Poi un lungo silenzio, finalmente interotto in aprile dal brano “Angel” e ora dal nuovo singolo “The Last Rodeo”.

Sembrano allargare gli orizzonti rispetto a quel pup mutante degli esordi che prendeva spunto da rockabilly e dagli anni ’50. “Angel” guardava agli spazi più ampi made in USA, con profumi country ma nello stesso tempo anche da grande arena con le sue chitarrone che riempivano il suono nel ritornello e ora ecco “The Last Rodeo”, che conferma quella linea musicale. L’inizio ci fa morire, pare Julio Iglesias che si è dato al country, poi ecco che quel mood tra country ed Americana rimane, con un buon gusto pop-rock molto classico. Insomma il viaggio verso il nuovo album è iniziato, e, diciamolo, ci piace.

Parlando dell’ispirazione alla base del brano, Oliver Taylor dice: “Sembrava che fosse arrivato il momento di sfondare il vetro, afferrare i gioielli e scappare, baby! Sarà sempre un ultimo rodeo? Continuerai a correre per mille miglia o resterai in giro per un’impresa che forse non capirai mai? Nessuno può cavarsela da solo in questo mondo: siate folli per qualcuno, affrontate gli squali e ballate, fidatevi di voi stessi e vivete liberi. Non potete aspettare che il prossimo viaggio finisca. Siete il capitano della nave e i vostri giorni sono già qui“.

Trudy And The Romance: Facebook