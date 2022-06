CHI SI RIVEDE! SONO TORNATI I BROKEN BELLS: “WE’RE NOT IN ORBIT YET…” E’ IL NUOVO SINGOLO

I Broken Bells, ovvero Brian Burton (Danger Mouse) e James Mercer (The Shins), torneranno con “Into the Blue”, il loro terzo album e il primo in otto anni, che uscirà “presto” via AWAL. Mentre i dettagli sull’album sono ancora poco chiari, il duo ha appena condiviso il primo singolo, “We’re Not in Orbit Yet…”.