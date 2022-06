DANNY ELFMAN ANNUNCIA “BIGGER. MESSIER.”, ALBUM COMPOSTO DA VERSIONI REMIXATE E REIMMAGINATE DI BRANI TRATTI DA “BIG MESS” DEL 2021

Danny Elfman annuncia “Bigger. Messier.”, un album composto da versioni remixate e reimmaginate di canzoni tratte dal suo acclamato disco “Big Mess” del 2021. Composto da collaborazioni e voci ospiti di una vasta gamma di artisti, tra cui Trent Reznor, Iggy Pop, HEALTH, Kaitlyn Aurelia Smith, Zach Hill dei Death Grips, Xiu Xiu, Squarepusher, Ghostemane e molti altri, il progetto fa rivivere le canzoni di “Big Mess” sotto una luce completamente nuova e segna la prima volta che Elfman pubblica una raccolta di remix di questa portata. Disponibile nei formati vinile, CD e digitale, con due esclusive tracce bonus presenti nell’edizione digitale, “Bigger. Messier.” uscirà ufficialmente il 12 agosto 2022 via ANTI- / Epitaph Records. È possibile preordinare l’album QUI.

Elfman ha presentato anche la nuova versione di “Kick Me”, rivisitata dalla leggenda del punk Iggy Pop. “Kick Me (Feat. Iggy Pop)” è stato preceduto da una serie di singoli precedentemente pubblicati dall’album fino ad oggi, tra cui le collaborazioni epocali di Elfman con Trent Reznor per “True” e “Native Intelligence”, così come i remix aggiuntivi di Kid606 (“Sorry”), Zach Hill dei Death Grips (“Kick Me”), Squarepusher (“We Belong”) e Xiu Xiu (“Serious Ground”).

“All’inizio del progetto Bigger. Messier. Ho chiesto la stessa cosa a ogni artista: “esprimimi attraverso i tuoi occhi”. Non solo sono rimasto sorpreso dagli artisti che hanno voluto partecipare, ma sono rimasto completamente sbalordito dal contributo di tutti. C’è un’enorme quantità di diversità rappresentata in tutto il disco, e non potrei essere più entusiasta di annunciare il disco con la versione di Iggy di “Kick Me”, che non solo serve a reinventare la canzone dal punto di vista vocale, ma anche strumentale. Questo disco è diventato un tale divertimento di sperimentazione e di abbandono del controllo del mio lavoro in un modo che non ho mai fatto prima“.

L’album è stato prodotto da Stu Brooks e da Laura Engel, manager di lunga data di Elfman.

Tracklist:

We Belong (Squarepusher Remix) – 7:13

Happy (LITTLE SNAKE DYING IN THE CLUB EDITION) – 2:47

Felice (33EMYBW Remix) – 3:00

Scusa (Kid606 Remix) – 6:09

Apparteniamo (Rafiq Bhatia Remix) – 3:38

Kick Me (Zach Hill Remix) – 3:03

Insetti (Machine Girl Insecticidal Tendencies Remix) – 4:29

Serious Ground (Xiu Xiu Remix) – 5:15

Cruel Compensation (The Locust Remix) – 2:21

Tutti ti amano (Boris Remix) – 5:38

True (feat. Trent Reznor) – 5:18

In Time (feat. Blixa Bargeld) – 4:41

In Time (Kaitlyn Aurelia Smith Remix) – 3:10

Native Intelligence (feat. Trent Reznor) – 4:29

Kick Me (feat. Iggy Pop) – 3:37

Kick Me (feat. Fever333) – 2:05

In Time (HEALTH Remix) – 4:58

Native Intelligence (feat. Trent Reznor – Ghostemane Natural Selection Remix) – 3:33

Felice (Boy Harsher Remix) – 4:48

Vero (feat. Trent Reznor – Stu Brooks Remix) – 5:59

Felice (LITTLE SNAKE LUNAR CLIMAX EDITION) – 4:26

Serious Dub (Scientist Remix) (traccia bonus digitale) – 5:00

Happy (A. Fruit Remix) (Digital Bonus Track) – 3:17