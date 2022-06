TRACK: COMMONS 2

Dopo aver realizzato il suo primo album, “Suburban Lifestyle Dream”, nel giugno dello scorso anno, Commons 2 ha pubblicato proprio pochi giorni fa un nuovo EP, “Everything You Have Been Waiting For But All At Once”.

Proprio da questo lavoro arriva il suo nuovo singolo, “Speak (One More)”, che potete ascoltare qui sotto.

Con questo brano John Gallagher, il musicista di Jersey City che si nasconde dietro a questo moniker, ci regala un graditissimo tuffo nel passato attraverso lo slack-rock spensierato dai toni lo-fi dei Pavement come riferimento e deliziose melodie a condire il tutto, aggiungendo poi al mix anche graziosi elementi brit-pop che ci ricordano i Blur di Damon Albarn. Per quasi tre minuti si torna con grande piacere ai fantastici anni ’90 tra nostalgia e pura gioia!

