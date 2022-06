TRACK: NéOMí

E’ ormai da alcuni mesi che seguiamo Néomí e ora la giovane musicista olandese, ma originaria del Suriname è arrivata a una tappa importante per la sua carriera: lo scorso weekend, infatti, ha pubblicato, via PIAS, il suo primo EP, “Before”.

La musicista olandese dice del suo nuovo lavoro: “Questo EP parla del te giovanile, la storia di “prima” che inizi la vita. È per il bambino interiore che è spensierato, libero, forse anche un po’ affranto. Sul punto di crescere, ma che lotta contro di esso. Spero che risvegli e ricordi agli ascoltatori il giovane che tutti abbiamo dentro. Questo EP significa crescere per me e vedere il mondo dai primi passi nell’età adulta.”

Proprio da questo EP è estratto il suo nuovo singolo, “Redemption”, che potete ascoltare qui sotto.

Dice Néomí del suo nuovo pezzo: “Ho scritto “Redemption” con il sorriso sulle labbra, cosa che non accade spesso. Questa canzone è un vero e proprio ringraziamento alla mia famiglia. Ho tanto amore per loro. Sono grata per la cultura che mi ha dato mia madre, per la saggezza che mi ha trasmesso mio padre e per le lezioni di vita che mi ha dato mia sorella. Questa canzone parla della sensazione nostalgica di essere più giovane e di sentirmi al sicuro con la mia famiglia. Parla di chiedere perdono per non aver capito quanto sia preziosa la famiglia e di capire quanto sia preziosa la famiglia. È come se dicessi loro: “Farei qualsiasi cosa per restituire loro gli anni in cui mi hanno coperto le spalle”. E la promessa che avrò le loro spalle per sempre”.

Composta con interessanti arpeggi, la nuova canzone si muove leggera in mondi folk gentili e ricchi di armonie, lasciando poi entrare anche le percussioni ad aumentare il ritmo e a aggiungere nuovi dettagli: sincera e piena di speranza!

