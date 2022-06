GLI STEREOLAB LIVE IN ITALIA PER 4 DATE A NOVEMBRE

GLI STEREOLAB LIVE IN ITALIA PER 4 DATE A NOVEMBRE

Dopo una lunga assenza tornano finalmente in italia gli Stereolab quattro imperdibili concerti a novembre 2022.

Con questo tour, gli Stereolab presenteranno dal vivo “Pulse of the Early Brain [Switched On Volume 5]” quinto album facente parte della compilation “Switched on”, in uscita il prossimo 2 settembre 2022.

Ecco il dettaglio delle date:

09 Novembre 2022 – Milano @ Magazzini Generali

10 Novembre 2022 – Roma @ Orion Club

11 Novembre 2022 – Avellino @ Cine-Teatro Partenio

12 Novembre 2022 – Trento @ Teatro SanbaPolis

Biglietti in vendita dal 7 Luglio

“Pulse of the Early Brain” è il quinto volume della loro serie “Switched On” con compilation di brani non inclusi negli LP ed uscirà il 2 settembre via Warp / Duophonic UHD Disks. Con 21 tracce su un triplo vinile (il CD è doppio), questo è il più conciso Switched On fino ad oggi, che, come dicevamo raccoglie singoli, b-side, collaborazioni, session radiofoniche e altre rarità che non sono ancora apparse nella serie.