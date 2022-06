LA MATTEL OMAGGIA DAVID BOWIE: DOPO LA BARBIE “ZIGGY STARDUST” ECCO ORA LA VERSIONE “LIFE ON MARS”

La Mattel ha presentato questa settimana la seconda bambola che rende omaggio a David Bowie come compare nel video musicale di “Life on Mars?”: questa Barbie celebra il 50° anniversario del classico del 1971 “Hunky Dory” (è ordinabile qui).

Nel 2019, Mattel ha commemorato il 50° anniversario di “Space Oddity” con una Barbie in edizione speciale vestita come il personaggio di Ziggy Stardust.

Volevamo che avesse l’aspetto di Barbie, ma come Bowie“, ha dichiarato Linda Kyaw-Merschon, responsabile del design della Mattel. “Non Bowie esattamente come se stesso. Abbiamo cercato di emulare il più possibile la sua essenza. Era piuttosto esile e pallido, quindi ci siamo assicurati di catturare questo aspetto nel miglior modo possibile. L’equilibrio è fondamentale. È difficile, ma credo che capirete cosa intendo quando vedrete la bambola dal vivo.

Toymakers Mattel have announced a second collectable doll in their @Barbie as Bowie range, where Barbie’s look is based on Bowie’s appearance in @TheRealMickRock directed Life On Mars? video. It’s available to purchase now: https://t.co/T1OofJG2v2 #Barbie #BarbieAsBowie pic.twitter.com/g6CUPsvrpi

