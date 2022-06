TARGHE TENCO 2022: COMMENTI E PREVISIONI SUI POSSIBILI VINCITORI

Sono stati resi noti nei giorni scorsi dal sito ufficiale del Club Tenco i nomi dei cinque finalisti (di ogni categoria) in lizza per aggiudicarsi le prestigiose Targhe Tenco, per quella che si profilava sin dal principio un’edizione particolare, senza dei veri favoriti per la vittoria finale.

Tanti i dischi buoni, ovviamente, ma nessuno che sembrasse in grado di sbaragliare la concorrenza; una sensazione piuttosto condivisa tra i giurati, tanto che anche solo confrontandomi con alcuni dei colleghi ci rendevamo conto di quanto le nostre scelte fossero eterogenee sin dalla prima fase della votazione,

quando è possibile indicare tre titoli.

Dopo aver inviato i miei voti scrissi questo post su Facebook:

E così, dopo aver sciolto gli ultimi dubbi (quasi in dirittura d’arrivo sulla scadenza designata), ho inviato le mie preferenze per le Targhe Tenco 2022, conscio che ovviamente ci saranno le solite polemiche legate a chi doveva vincere e chi no, e che molto probabilmente ai miei “preferiti” toccheranno le briciole!

Ma in ogni caso è una competenza che svolgo sempre con orgoglio, piacere e serietà, oltre che con passione…

Una cosa però mi viene già da sottolinearla, e cioè che rispetto alle ultime due edizioni credo ci sarà meno

unanimità in certi giudizi, soprattutto in determinate categorie (in primis per il Miglior Album in assoluto)… non mancano di certo i titoli e gli interpreti ma andremo incontro a delle sorprese, proprio perché non sono presenti a mio avviso quei 3-4 nomi in grado di staccare tutti al primo turno di votazioni…

Per quanto mi riguarda, ho avuto modo già durante l’anno di recensire molti degli album secondo me meritevoli di una segnalazione, o addirittura di una Targa, ma come detto prevedo una

distribuzione equa dei voti…. per ora mi limito a suggerire quello che per me è stato il disco più bello: Il deserto La notte Il mare di Andrea Chimenti.

Ecco, nonostante non sia mai stato tipo da polemiche, anche perché so bene quanto la giuria, specie negli ultimi anni, si sia fatta multiforme, quest’anno mi spiace notare come il mio favorito numero uno non sia nemmeno rientrato nella cinquina dei candidati alla Targa di miglior album.