TRACK: EERIE WANDA Sail To The Silver Sun

Tre anni fa Eerie Wanda, il progetto solista di Marina Tadic, pubblicava il suo secondo album, “Pet Town”. Negli anni successivi, la Tadic è stata impegnata con la sua band Kidbug, pubblicando un album e un EP rispettivamente nel 2020 e nel 2021. Ora siamo felici di ritrovare Eerie Wanda, ma a quanto sembra, la Tadic ha cambiato il suo sound. “Internal Radio”, che uscirà il 23 settembre via Joyful Noise Recordings sembra eliminare un po’ della leggerezza dei suoi lavori passati, optando invece per qualcosa di più ombroso.

“Sail To The Silver Sun” è il primo singolo e brano di apertura dell’album, una perfetta introduzione, come dicono le note stampa, alla nuova visione di Eerie Wanda. Un dream-pop notturno e quasi alla David Lynch. Malinconicamente romantico e così atmosferico.

Parlando della canzone, la Tadic ha dichiarato: “Sono molto entusiasta di condividere la prima canzone di Internal Radio, il terzo album di Eerie Wanda che ho registrato e prodotto a casa. Questo album è diverso da qualsiasi altro io abbia realizzato. Credo di essere entrata in un nuovo capitolo. Spero che vi piaccia“.

Photo: Anna Tadic