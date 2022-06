TRACK: THE EMBER GLOWS

Accidenti che tuffo negli anni ’80 ci fanno fare questi The Ember Glows di Montreal. “Silent Love” rimanda dritti dritti ad eroi come Echo and The Bunnymen o Cult: super giro di chitarra, grande epicità e quel tocco oscuro di new-wave. Ne esce un brano dall’impatto immediato, che davvero ci fa venire una nostalgia pazzesca dei primi U2 o dei Mission.

SILENT LOVE by The Ember Glows

“Questa canzone è nata quando la mia ex ragazza ha perso il padre l’anno scorso. Parla di quanto ci si senta impotenti quando una persona cara piange la perdita di un parente stretto. I vecchi cliché e le banalità non aiutano, ma si vuole comunque offrire il dono del silenzio e dell’amore. Poiché veniva dal cuore, la canzone si è scritta da sola. Già la prima prova con la band suonava bene. Sapevamo tutti che sarebbe stata una canzone speciale“, dice il frontman Martin Saint.

Il chitarrista Richard Bunze spiega lo sviluppo del brano: “Dopo aver sentito la struttura iniziale degli accordi e la melodia vocale, ho iniziato a suonare una variazione del mio attuale riff di chitarra. Volevo che suonasse ampio ed etereo, con un carattere e una struttura grintosi. Credo che tutti noi abbiamo aggiunto la nostra impronta TEG a questo pezzo!“.

