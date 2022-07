ALBUM: FRESH

Accidenti i Fresh che bravi! Una band in costante crescita a mio personalissim oavviso, che sta sempre di più affinando e migliorando le frecce al proprio arco. Quello che mi fa impazzire dei ragazzi londinesi è la capacità di scrivere veri e propri inni che entrano dritti in testa. Occhio, ho detto inni, non belle canzoni. Scrivere un inno non è cosa facile, qui invece sembra che il quartetto non abbia fatto altro in tutta la vita. Che poi occhio inno non è er forza la canzone da urlare al pub con la birra in mano, no, per me inno è quella canzone che sai potrà far parte della tua vita, che ti trovera a cantare anche da solo, nella tua stanza, ma che ti cambierà l’umore della giornata.

Possiamo dire che la bse di partenza è un guitar-pop estivo e accattivante che non disdegna di strizzare l’occhio a un punk solare, ma per dispensare ottimismo non basta accellerare e picchiare sulla batteria, no, i Fresh sanno anche essere più morbidi, misurati possiamo dire, in modo che certe melodie arrivino dolcissime alle nostre orecchie, anzi, i mid-tempo del disco sono così scintillanti e freschi che non possono che conquistarci in tempo zero, perché qui si tratta davvero di pop song irresistibili e di altissima qualità.

Raise Hell by Fresh

Volevamo una conferma sulla bravura dei ragazzi? Eccola, si chiama “Raise Hell”!

Listen & Follow

Fresh: Bandcamp