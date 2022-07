ELTON JOHN SI UNISCE AGLI YARD ACT PER UNA NUOVA VERSIONE DI “100% ENDURANCE”

Elton John non ha mai nascosto di essere un fans degli Yard Act.

A dimostrazione del suo apprezzamento ora sir John affianca la band di Leeds in una nuova versione di “100% Endurance” brano che chiude l’acclamato debut album del gruppo “The Overload” (nostro album della settimana).

Ascolta il brano prodotto e mixato da Ali Chant ai Metropolis Studios :

Il cantante degli Yard Act James Smith ha così raccontato ai microfoni di Apple Music 1 la collaborazione:

Elton John ha ascoltato la nostra roba e ha iniziato a dire alla stampa che pensava che fossimo bravi e poi abbiamo chiacchierato al telefono e dopo alcune chiamate ho detto: ‘Elton, vuoi venire in studio e suonare il piano su una melodia?’, cazzo, non importa se diceva di no. Ad ogni modo, ha detto ‘sì’…Non so cos’altro dire. È brillante. Raggiante, esilarante, un musicista straordinario.

e ancora:

Elton ha iniziato come turnista e dopo aver posato il piano e la voce, prendendo indicazioni da noi e provando tutto ciò che gli chiedevamo, ha detto qualcosa di molto toccante per me: Adoro suonare nelle canzoni di altre persone, specialmente di questi ragazzi, perché ho iniziato come musicista di sessione. La cosa affascinante è che ascolti le cose in modo così diverso dalle altre persone, e quando ascolti quello che sentono, allora tutto ha un senso. Quell’intuizione, quella curiosità e quell’approccio alla musica sono il motivo per cui è ancora in piedi (dopo tutto questo tempo). Elton è un diamante. È stato un onore collaborare con lui.

Ascolta la nuova versione di “100% Endurance”:

Credit Foto Yard Act: James Brown

Credit Foto Elton John: Georges Biard, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons