MAYA HAWKE ANNUNCIA IL NUOVO ALBUM: “MOSS” E’ ANTICIPATO DAL SINGOLO “THERESE”

Maya Hawke, protagonista di Stranger Things e figlia maggiore di Uma Thurman e Ethan Hawke, ha annunciato il suo secondo album, “Moss” (pre-order). Il disco uscirà il 23 settembre e come anteprima ha condiviso il singolo principale, “Thérèse”.

La Hawke ha annunciato il seguito di “Blush” del 2020 durante un’apparizione al Tonight Show . Quando il conduttore Fallon le ha chiesto della sua nuova canzone, “Thérèse”, ha spiegato: “C’è un quadro al Met, e si chiama Thérèse Dreaming, ed è il nome della ragazza nel quadro, ed è una canzone sulla ragazza nel quadro, che nella mia testa sono io“.

“Questo disco si chiama Moss perché negli ultimi anni ho raccolto molto“, ha dichiarato Hawke in un comunicato. “Ho collezionato una serie di ricordi e sentimenti. Fare questo disco è stato per me un tentativo di alzarmi, scrollarmi di dosso tutto questo e guardarlo. È stato il primo passo per districarmi e cercare davvero di guardare la roccia sotto il muschio“.

Tracklist:

01. Backup Plan

02. Bloomed into Blue

03. Hiatus

04. Sweet Tooth

05. Crazy Kid (feat. Will Graefe)

06. Luna Moth

07. South Elroy

08. Thérèse

09. Sticky Little Words

10. Over

11. Restless Moon

12. Driver

13. Mermaid Bar