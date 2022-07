NEL SUO CONCERTO LONDINESE ALANIS MORISSETTE RICORDA CON AFFETTO TAYLOR HAWKINS

Prima di entrare a far parte dei Foo Fighters, Taylor Hawkins è stato il batterista della band di Alanis Morissette proprio nel tour del suo acclmato album “Jagged Little Pill”. Durante la recente tappa della Morissette alla O2 Arena di Londra per celebrare il 25° anniversario del disco, la cantante ha reso omaggio a Hawkins duranete l’esecuzione di “Ironic”.

Mentre la Morissette eseguiva quel brano, sugli schermi giganti alle sue spalle venivano proiettati filmati di Hawkins sia sul palco che dietro le quinte. Al termine della canzone, su uno degli schermi è apparsa la scritta “In Memory of Taylor Hawkins“.

Hawkins ha suonato la batteria nella band della Morissette dal 1995 al 1997 e ogni volta che ne ha avuto l’opportunità, Hawkins ha riconosciuto alla Morissette il merito di avergli dato una grande opportunità.

Secondo Dave Grohl, come scrive in ‘The Storyteller: Tales of Life and Music’,la Morissette sembrava aver intuito che Hawkins si sarebbe unito ai Foo Fighters. “Durante il suo periodo come batterista di Alanis Morissette, molto prima che diventasse un Foo Fighter, ci incontravamo nel backstage dei festival di tutto il mondo e la nostra chimica era così evidente che persino Alanis stessa una volta gli chiese: “Cosa farai quando Dave ti chiederà di essere il suo batterista?“.