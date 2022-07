THUNDERCAT: LA DATA AL MAGNOLIA DI SEGRATE (MI) E’ ORMAI IMMINENTE

Il 3 luglio Thundercat sarà al Magnolia di Segrate (MI) per la sua unica data italiana, inserita nella promozione del suo ultimo disco “It Is What It Is”.

Una personalità creativa unica, capace di trascendere i generi e di affermarsi come vero e proprio punto di riferimento nel panorama musicale black e non solo: con il suo ultimo album “It Is What It Is” (Brainfeeder, 2020), Thundercat ha portato a compimento la sua metamorfosi da virtuoso dello strumento a star indiscussa a livello planetario, regalandogli anche un Grammy Award come “Best Progressive R&B Album”.

Il disco vanta featuring di personalità del calibro di Ty Dolla $ign, Childish Gambino, Lil B, Kamasi Washington, Steve Lacy, Steve Arrington, BADBADNOTGOOD, Louis Cole, Pedro Martins e Zack Fox, nonché la produzione di Flying Lotus – collaboratore storico di Thundercat – nominato ai Grammy “Producer of the Year, Non-Classical” proprio per il suo lavoro sull’album.

Per il polistrumentista e producer losangelino il riconoscimento arriva dopo una lunga serie di successi: dalla residenza di 14 concerti realizzata per la Blue Note di New York nel 2019 al tour con Anderson .Paak, dalla partecipazione all’edizione del Meltdown Festival curata da Nile Rodgers ai palchi di Glastonbury, Coachella, Sónar, Fuji Rock, Newport Jazz Festival, Primavera Sound, fino al memorabile show a New York insieme a Dave Chappelle.

Tra le sue innumerevoli e prestigiose collaborazioni, da ricordare Kendrick Lamar (Grammy per la traccia ‘These Walls’), Flying Lotus, Stanley Clarke, Herbie Hancock, Leon Ware, N.E.R.D., Travis Scott, Erykah Badu.

