GUARDA IL VIDEO DI “SALTA” IL PRIMO ASSAGGIO DAL DISCO E LIBRO A FUMETTI CREATO DA ALESSANDRO BARONCIANI

Una esploratrice spaziale cade su un pianeta dalla memoria chiusa. Impossibile accedere ai ricordi, impossibile chiamare soccorso. Un pianeta di specchi, una giungla di ghiaccio, di stanze vuote dove cercare i ricordi proibiti. Un pianeta 2D, una terra piatta dove non ci sono emozioni, dove non si prova freddo e dove l’unico modo per scappare é chiamare aiuto attraverso la musica e le canzoni.

Con “RAGAZZAcd” si chiude la trilogia dei libri in scatola, ormai diventati culto, iniziata con “COME SVANIRE COMPLETAMENTE” e poi proseguita con “MONOKEROSTINA”. Questo libro a fumetti sarà una vera e propria graphic music, un nuovo modo di leggere una storia ascoltandola, facendosi coinvolgere interamente dalla musica. 10 tracce e 4 canzoni ti racconteranno una storia a fumetti che viene da un pianeta lontano.

Alessandro Baronciani ha scritto una storia a fumetti da guardare e ascoltare e, insieme a Corrado Nuccini dei Giardini di Mirò, Giungla, Rachele Bastreghi dei Baustelle, ha composto le tracce e le canzoni di questa nuova avventura. Le canzoni sono cantate da Giungla e Rachele Bastreghi mentre la voce narrante della protagonista è dell’attrice Chiara Leoncini.

Così come è successo per il disco di “QUANDO TUTTO DIVENTÒ BLU”, il libro avrà una colonna sonora che sarà anche l’unico modo per leggere il fumetto, infatti non ci saranno testi o baloon nel libro. Dovrete ascoltare e seguire la voce della protagonista che vi guiderà in questo pianeta lontano alla ricerca di un Contatto Disperso, una richiesta di soccorso, un modo per scappare da questo mondo splendente.

“SALTA” è il primo singolo, con videoclip in animazione, che apre la raccolta fondi sul sito RAGAZZACD.com. La canzone scritta da Corrado Nuccini e Giungla è uno spettacolare viaggio nello spazio e un primo indizio sul mondo della esploratrice spaziale.

L’unico modo per leggere il fumetto e ascoltare il cd è acquistare “RAGAZZAcd” sul sito. Il pubblico avrà a disposizione solo 2190 ore di tempo per comprare il proprio fumetto da ascoltare, al termine del count down si stamperanno soltanto le copie già ordinate su RAGAZZACD.com

Il sostenitore o la libreria che andrà sul sito e comprerà una copia prima di tutti gli altri diventerà così editore di un graphic music unico nel suo genere! Il libro sarà di 300 pagine colori formato album A5 con custodia e stampa laser a caldo. Il CD è composto da 10 tracce + 4 canzoni di colonna sonora registrate durante il 2021 e il 2022 al Sonic Temple Studio da Andrea Rovacchi. Le canzoni nascono grazie a Suner un progetto Arci sostenuto dalla Regione Emilia Romagna che ha permesso di realizzare la parte “musica” del libro e a LaTempesta dischi che seguirà l’edizione del disco.