I PINK FLOYD ANNUNCIANO LA RISTAMPA DELUXE DI “ANIMALS”

Il doc “Freakscene: The Story of Dinosaur Jr” svela: Kurt Cobain chiese a J Mascis di entrare nei Nirvana

A quanto pare, Kurt Cobain ha cercato di inserire J Mascis nei Nirvana non una, ma due volte. La rivelazione arriva da Freakscene: The Story of Dinosaur Jr, il nuovo documentario di Philipp Reichenheim che traccia il profilo del trio indie rock ...