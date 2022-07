STEVE HACKETT ANNUNCIA IL LIVE ALBUM “GENESIS REVISITED LIVE: SECONDS OUT & MORE”

Il leggendario chitarrista Steve Hackett annuncia “Genesis Revisited Live: Seconds Out & More”, il nuovo live album del suo tour del 2021 nel Regno Unito che celebra il classico album dei Genesis. In uscita il 2 settembre 2022 (il formato vinile in uscita il 25 novembre), questo nuovo live album vede Steve e la sua band riproporre lo storico disco dell’ex-band e alcuni brani della propria discografia solista, incluso l’ultimo “Surrender of Silence”.

Il commento di Steve: “Sono entusiasta di pubblicare ‘Seconds Out & More’. Una serata spettacolare con una band in fiamme che si tuffa in quella musica magica combinando il vero spirito dei Genesis con un approccio virtuosistico fresco e un suono straordinario con altrettante sorprendenti luci. Questo spettacolo è una festa per le orecchie e gli occhi.”

“Genesis Revisited Live: Seconds Out & More” sarà pubblicato nei formati Limited 2CD+Blu-ray e Limited 2CD+DVD, entrambi contenenti un mix 5.1, un documentario dietro le quinte e alcuni video promozionali. L’album sarà inoltre pubblicato nei formati Ltd Gatefold 180g 4LP+2CD e in digitale (in 16 e 24 bit). Il preorder è già disponibile a questo link: https://stevehackett.lnk.to/GenesisRevisitedLive-SecondsOutAndMore

Steve Hackett è accompagnato da Roger King, Rob Townsend, Jonas Reingold, Nad Sylvan e Craig Blundell, raggiunti onstage da Amanda Lehmann come ospite speciale.

Tracklist:

Apollo Intro

Clocks

Held In The Shadows

Every Day

The Devil’s Cathedral

Shadow Of The Hierophant

Squonk

The Carpet Crawlers

Robbery, Assault And Battery

Afterglow

Firth Of Fifth

I Know What I Like (In Your Wardrobe)

The Lamb Lies Down On Broadway

Musical Box (Closing Section)

Supper’s Ready

The Cinema Show

Aisle Of Plenty

Dance On A Volcano

Los Endos

Steve Hackett sarà in Italia a fine luglio per ben sei date:

25 luglio – Piazza SS, Annunziata, Firenze

26 luglio – Piazza Castello, Udine

28 luglio – Arena Beniamino Gigli, Porto Recanati

29 luglio – Anfiteatro Romano, Terni

30 luglio – Auditorium Parco Della Musica, Roma

01 agosto – Teatro Antico, Taormina

Biglietti: https://www. ticketone.it/artist/steve- hackett/

Photo credit: Lee Millward