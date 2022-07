TRACK: CHINA DRUM

Impossibile considerare i China Drum come degli esordienti. Qui si parla di veri e propri veterani, che però sono ormai fermi da un sacco di tempo, visto che l’ultimo album (uscito a nome Drum) fu “Diskin” nel lontano 2000. Eppure negli anni ’90 i China Drum erano riusciti a ritagliarsi uno spazio importante nel mondo della musica made in UK con il loro esplosivo punk-guitar-rock: impossibile non citare i due album “Goosefair” (1996) e “Self Made Maniac” (1997).

Non vorremmo sbagliare, ma l’ultimno segnale discografico era stato il singolo “Water” del 2014. Sta di fatto che ritrovare la band di Ovingham per noi è sempre un piacere e non possiamo non segnalare con affetto questa nuova canzone che si chiama “Bonnie & Clyde”.

Bonnie & Clyde by China Drum

La formazione (ora composta da 5 elementi) sembra davvero aver ripreso il ritmo giusto, con all’orizzonte nuova musica e nuovi show. Questo assaggio è sicuramente classico e come ritorno in pista va benissimo: chitarre, ritmo e il ritornello giusto.

