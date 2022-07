TRACK: PHANTOM HANDSHAKES The Flowery Man

E’ davvero un piacere ritrovare il duo composto da Federica Tassano e Matt Sklar. I Phantom Handshakes riportano alle nostre orecchie il loro jangle venato dream, così morbido e avvolgente e dimostrano di non aver presro il tocco magico. La canzone è delicata e morbida, con una linea melodica sempre invidiabile e non manca ancora una volta un riferimento “letterario”, visto che nel brano si sente la voce di Alda Merini parlare in sottofondo.

The Flowery Man by Phantom Handshakes

La nostra estate ha un brano da aggiungere alla sua colonna sonora.

