GOD IS AN ASTRONAUT IN ITALIA TRA POCHI GIORNI: BEN 4 DATE PREVISTE

I God Is An Astronaut stanno per ritornare in Italia per presentare il loro nono album, “Ghost Tapes #10“, uscito a febbraio 2021 via Napalm Records.

Post-rock raffinato da vibrazioni di elettronica e spiazzante space rock, i God Is An Astronaut hanno ammaliato le folle di tutto il mondo con le loro performance fiere e trascinanti con enfasi stupefacente sull’aspetto visivo. Con l’arrivo di vocal evanescenti e suggestivi, meravigliosi spettacoli di luce e retrogusti pressanti e atmosferici, i God Is An Astronaut si confermano come uno dei gruppi più impressionanti del momento

Saranno ben quattro i loro concerti della band post-rock irlandese nel nostro paese la prossima settimana: gli appuntamenti con loro sono previsti per mercoledì 6 luglio al Circolo Magnolia di Segrate (MI) – insieme a Nothing e Giardini Di Mirò, giovedì 7 all’Ippodromo Delle Capannelle di Roma (per il Rock In Roma) – insieme a Nothing e Klimt1918, venerdì 8 all’Aquileia Concretion Fest di Aquileia (UD) e domenica 10 al Fabrik di Cagliari.

Photo Credit: opethpainter, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons