A GREG NORTON, IL BASSISTA DEI LEGGENDARI HüSKER Dü, è STATO DIAGNOSTICATO UN CANCRO ALLA PROSTATA: ATTIVATA UNA RACCOLTA FONDI SU GOFOUNDME

A Greg Norton, il bassista dei leggendari Hüsker Dü, è stato diagnosticato un cancro alla prostata.

Secondo un post su Facebook, a Norton è stato diagnosticato all’inizio di giugno. “I miei medici della Mayo Clinic ritengono che abbia ottime probabilità, ma dobbiamo entrare subito in azione e procedere con il trattamento e l’intervento chirurgico“, ha dichiarato.

Gli amici del musicista hanno lanciato un GoFundMe a suo nome per contribuire a pagare le spese mediche impreviste. manca orai poco al raggiungimento del suo obiettivo di 30.000 dollari. “Purtroppo al nostro amato amico Greg Norton, bassista dei leggendari Hüsker Dü e UltraBomb, è stato appena diagnosticato un cancro alla prostata”, si legge sulla pagina GoFundMe. “Non possiamo immaginare lo stress e l’ansia che lui e la sua famiglia stanno vivendo Una cosa certa, però, è che il costo delle cure negli Stati Uniti è da capogiro”, continua la dichiarazione. “Vogliamo contribuire ad alleviare questa pressione…per favore, aiutateci donando quello che potete. Facciamo in modo che Greg venga curato e guarito, si rimetta in piedi e torni a fare rock in men che non si dica!“.

Di recente Norton si è unito a Finny McConnell (The Mahones) e Jamie Oliver (U.K. Subs) per formare una band chiamata Ultrabomb. Il trio avrebbe dovuto intraprendere un tour negli Stati Uniti a supporto del loro album di debutto, ma a causa della diagnosi di Norton il tour è stato rimandato all’autunno. Inoltre, gli spettacoli previsti nel Regno Unito sono stati cancellati del tutto.

Nel settembre 2017, il compagno di band di Norton negli Hüsker Dü, Grant Hart, è deceduto a causa delle complicazioni di un cancro al fegato.