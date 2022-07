TRACK: MASHMELLOW Different Parts

Ci mancava da impazzire la dolcezza e la semplicità guitar-pop dei nostri adorati Mashmellow. Il duo russo composto da Masha ed Egor ritorna e subito cattura i nostri cuori con le armi migliori che hanno a disposizione: una pop song zuccherosa e morbida, che arriva dritta al cuore.

Different Parts by Mashmellow

Tutto molto gentile e delicato, come nella migliore tradizione dei Mashmellow, con queste chitarre mai troppo cariche che trovano nei synth un tocco in più per valorizzare un ritornello fatto ad arte. Sono tornati e noi siamo felicissimi.

Listen & Follow

Mashmellow: Facebook