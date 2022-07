VIDEO: NOVADEAF

La nostra gradita anteprima di oggi è per il video di “The Warchild” di Novadeaf, singolo pubblicato da pochissimo.

Love is love. Qualunque sia la sua forma, l’amore è vincolo sacro e merita rispetto. Questo ci insegnano i due piccoli protagonisti del clip di “The Warchild” mentre li accompagniamo in una loro giornata tipo e li osserviamo girovagare per luoghi impervi in cerca di avventure. E non importa se ai nostri occhi sono due blatte che si aggirano per discariche. A loro interessa solo celebrare la loro unione. Guardate! Ora si scambiano un bacio! Ma comincia a fare buio: è tempo di tornare a casa. Domani vivranno altre avventure, sempre insieme, sempre uniti.

Love is love.

Da un’idea di Federico Russo

Soggetto di Federico Russo e Jacopo Vescio

Montaggio e regia di Jacopo Vescio

“The Warchild”, interamente composto e arrangiato dal frontman Federico Russo, è una delicata ballata acustica per chitarra e violoncelli. In una atmosfera notturna e struggente, il testo arriva schietto e rassegnato come una confessione. I due protagonisti sanno di non avere un futuro insieme e ciononostante cercano di rimandare l’inevitabile cantandosi a vicenda una ninna nanna consolatoria. Nella seconda strofa, poi, questa situazione esistenziale senza uscita viene calata in una realtà completamente diversa e i protagonisti diventano due civili che

sono sopravvissuti a un bombardamento. Sanno che per loro non c’è scampo e che le truppe nemiche arriveranno presto a prenderli ma vogliono illudersi che la loro storia avrà un finale diverso, che questo sarà solo un problema passeggero.

“The Warchild” segue il singolo “Four”, entrambi i brani anticipano il quarto albun di Novadeaf in uscita per Beng! Dischi in autunno.

